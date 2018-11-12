حضور متميز لبلدية دبي بمعرض «بيئتي مسؤوليتي الوطنية»

المصدر: دبي-البيان

شاركت بلدية دبي مؤخراً بمعرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية في دورته العاشرة، والذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتزامن مع مهرجان صون الطبيعة المنظم من المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية، بهدف تنمية روح الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة لدى المجتمع على اختلاف فئاتهم العمرية، والسعي إلى تنمية مهاراتهم ومعارفهم البيئية، وأهمية المشاركة في مبادرات تعنى بالمسؤولية المجتمعية.

ووجه خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، رسالة إلى المجتمع للمحافظة على دبي بيئة نظيفة مستدامة لهم وللأجيال المقبلة، وأن تكون دبي المدينة الأكثر استدامة بيئياً، هذا ما تسعى له بلدية دبي، من خلال تقديم خدمات عبر المشروعات والأعمال والمبادرات التخصصية للبيئة والمجتمع .