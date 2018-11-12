الدفاع المدني ينفّذ تمريناً عملياً لإطفاء حريق وهمي في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة الدفاع المدني في العين تمريناً ناجحاً لإطفاء حريق وهمي بأحد المطاعم بمركز هيلي التجاري في العين، وذلك بهدف رفع جاهزية رجال الإطفاء وفرق الإسعاف والإنقاذ والإدارات الشرطية الأخرى والشركاء في مواجهة الحوادث والكوارث.

وأوضح العقيد محمد سعيد النيادي مدير إدارة الدفاع المدني بالعين، أن التمرين يأتي ضمن خطة التمارين الاستراتيجية السنوية لعام 2018، والتي أعدّتها شرطة أبوظبي والرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة، وضمان جاهزية وكفاءة رجال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة من قبل الدفاع المدني.

وشارك في التمرين عدة جهات من بينها مركز هيلي التجاري، وفندق هيلي ريحانة روتانا، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.