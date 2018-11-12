الاقتصاد والمجتمع الرقمي.. استدامة ورؤى مستقبلية

المصدر: دبي- البيان

استعرض أعضاء مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، سبل صناعة وتعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي في ظل التغييرات التي ستشهدها المجتمعات في العالم، والإجراءات الأنسب لتشكيل نموذج رقمي مستقبلي شامل ومتطور ومستدام.

وأكد المجلس ضرورة تفعيل استراتيجيات الاقتصادات الرقمية الجديرة بالثقة، من خلال التركيز على عوامل أساسية مثل سهولة الوصول والتطبيق، والتحول الرقمي، والحوكمة، والعمليات الآمنة والمرنة، والهويات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان، ومشاركة البيانات.

وسيعمل مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي بناء على هذه العوامل على تحديد القضايا المهمة والحلول المستقبلية، وتقديم رؤى حول هذه المحاور، كما سيقوم بإعداد تقارير سنوية لاستعراض التقدم العالمي في مجال التحول الرقمي على مدى السنوات المقبلة، وتقديم الدعم لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتعقد حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.