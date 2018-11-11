دفاع مدني أم القيوين يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الجوّ

المصدر: وام

قررت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين رفع درجة الاستعداد للتعامل مع كافة الحالات الجوية التي تمر بها الدولة وتحسباً لأي طارئ قد يحدث طوال ساعات اليوم.

وحثت إدارة الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين على عدم الاقتراب من الأماكن الخطرة و مجاري السيول والوديان والمناطق المنخفضة وعدم ارتياد الشواطئ ودخول البحر وعدم التواجد في الأماكن المفتوحة تفادياً للتعرض للصواعق وعدم استخدام الهواتف النقالة، خاصة للتصوير بسبب عدم استقرار الحالة الجوية.

وقال المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، خلال جولة على أقسام ومراكز الدفاع المدني في الإمارة، إن التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأم القيوين يسهم في تعزيز الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة.