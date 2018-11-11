إطلاق المرحلة الأولي من منظومة الإنذار المبكر في الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن الانتهاء من المرحلة الأولى لـ المنظومة الوطنية للإنذار المبكر بتفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين الجهات من إرسال التحذيرات للجمهور.

ويعد الإنذار المبكر نظاماً مختصاً في إرسال الرسائل التحذيرية عبر شبكات الاتصالات، لتصل للجمهور في الموقع المحدد على هواتفهم المحمولة في ثوان، دون تأثير على أداء شبكات الاتصالات في الدولة.