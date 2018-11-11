عاصفة رعدية تؤثر على أبوظبي وتتحرك إلى المناطق الشمالية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السحب الركامية والرعدية أحيانا والممطرة مصحوبة برياح نشطة وقوية مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة وعملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بصورة كبيرة.

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه الحالة على مدى اليومين المقبلين على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية الغربية والجزر مصحوبة بأمطار غزيرة ومختلفة الشدة.

وأشار إلى وجود امتداد منخفض جوي سطحي أدى إلى تكون السحب الركامية الممطرة، ومع وجود العاصفة الرعدية التي تحركت من وسط وغرب الخليج العربي في اتجاه الشرق في ساعات ما بعد الظهيرة بدأ تأثيرها على الجزر والمناطق الساحلية الغربية ثم امتدت إلى أبو ظبي والمناطق الداخلية منها.

وأشار المركز إلى استمرار العاصفة الرعدية في التحرك باتجاه الشرق ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى دبي والمناطق الشمالية.

اقرأ ايضاً: