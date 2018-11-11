"الاندبندنت" : 10 أشياء استثنائية في الإمارات

المصدر: وام

أشادت صحيفة "الاندبندنت " البريطانية بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة في أرجائها مرتكزة في ذلك على ما يكتنفها من أمن وأمان و مناطق جذب عالمية وانفتاح على ثقافات العالم ومعالم عمرانية مبهرة .

وكشفت "الاندبندنت" في تقرير لها بعنوان "10 أشياء استثنائية في الإمارات" تناول أبرز المزايا التي تتفرد الإمارات بامتلاكها.. مشيرة في هذا الصدد إلى نسب الأمن غير المسبوقة والقدرات الهائلة في مجال الطيران، ومراكز التسوق الفريدة، ومناطق الجذب العالمية، إضافة إلى الانفتاح على ثقافات العالم، والمعالم العمرانية المبهرة، وقفزات قطاع الضيافة، وخيارات الإقامة، والمشهد الثقافي المزدهر، والتطورات الاستثنائية على مستوى العمل الحكومي المرتبط بتحسين نوعية الحياة والتي تبقى عوامل استثنائية تفوقت بها الإمارات على غيرها.

وأكدت أن الدولة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ العام 1971 أصبحت الآن موطنا لأكثر من 200 جنسية ورائدا عالميا في العديد من القطاعات.

و أوضحت أن نسب الأمن والأمان في الإمارات تعد أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تألق الدولة.

وقالت : " الإمارات آمنة بشكل لا يصدق ليس من المستغرب أنه خلال العامين الماضيين تفوقت أبوظبي على مدن مثل فيينا وطوكيو لتكون الأكثر أمانا في العالم من خلال مؤشر الجريمة".

وفي سياق متصل أكد الصحيفة في تقريرها أن قطاع الطيران في الإمارات صعد بسرعة استثنائية لتصبح الإمارات واحدة من أهم مراكز الطيران في العالم وأكثرها ازدهار حيث يصنف مطار دبي الدولي باعتباره أكثر المطارات ازدحاما للمسافرين الدوليين لأربع سنوات متتالية بعد أن تجاوز عدد المسافرين 88 مليون مسافر في العام الماضي.

و عرج التقرير على مزايا مراكز التسوق في الدولة مثل أكبر متنزه داخلي للتزلج وأكبر منحدر للتزلج الداخلي في العالم، وأكبر أكواريوم في العالم.

وفي موازاة ذلك أشار التقرير إلى المشاريع الاستثنائية المعلنة في أبوظبي بعد افتتاح عالم "وارنر براذرز" و الذي يعد أكبر حديقة ملاهي داخلية في العالم فيما تتيح الشارقة لهواة المتاحف والباحثين عن الثقافة فرصة متكاملة تضمنها المرافق التراثية والمتاحف التي تحويها.

وفي سياق متصل تطرق التقرير إلى المعالم العمرانية اللافتة في الإمارات مشيرا إلى أن برج "كابيتال" في أبوظبي يعد أكثر الأبراج ميلا في العالم بأربعة أضعاف برج بيزا المائل في إيطاليا.. فيما تضم الإمارات برج خليفة أعلى مبنى في العالم إلى جانب قائمة طويلة من المعالم التي تحمل الرقم واحد في العالم.

ولفت التقرير إلى التطورات على المشهد الثقافي المزدهر في الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية، مسلطا الضوء على جزيرة السعديات كنقطة توصل ثقافي عالمي التأثير بعد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.

و أشادت "الاندبندنت" في ختام تقريرها بتطور منظومة العمل الحكومي في الإمارات خصوصا بعد تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي و وزير التسامح، كأول دولة تستحدث مثل هذه الوزارات عالميا.. و استشهدت بتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي أكد فيها أن تعيين وزير للتسامح سيساعد على "إعادة البناء الفكري".