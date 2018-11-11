محمد بن راشد يستقبل رئيس وعضو مجلس إدارة منتدى"دافوس"

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مدينة جميرا في دبي ظهر اليوم بورج برندي رئيس وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي يشارك في الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي انطلقت فعالياتها في مدينة جميرا اليوم بحضور ومشاركة نحو سبعين خبيرا ومسؤولا حكوميا من سبعين دولة بما فيها دولة الإمارات.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - بالضيف .. مشيدا سموه بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجالس المستقبل العالمية ومنتدى "دافوس" العالمي لما لهذه الشراكة من مردود إيجابي على أهداف وتطلعات المجالس التي تصب في خدمة البشرية وإسعاد الناس من خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار في الدول المشاركة في الاجتماعات من جهة والخبراء العالميين في العديد من القطاعات التي تلامس حياة الإنسان مباشرة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية.