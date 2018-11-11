الانتهاء من إنجاز مركز طب الأسنان في خورفكان نهاية العام

المصدر: دبي- أحمد يحيى

أوضـــحت المـــهندسة حليمة الشحي مديرة المنـطقة الشرقية في وزارة تطوير البنـــية التحتية لـ«البيـــان» أن مشروع إنشــاء وإنجاز مركز طب الأســـنان في مــدينة خورفكان بالشارقة، سيــتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، وأنه أنجز في وقت قياسي، حيث كانت بداية الأعمال في الربع الثالث من 2017، لافتة إلى أن التكــلفة الإجمالية للمركز بلغت 24.8 مليون درهم.

وأضافت أن المـــشروع تنفذه وزارة تطوير البنية ويأتي ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية الخاصة بوزارة الصحة، مبينة أن هـــناك كذلك مشاريع أخرى مثل مشروع إنشاء وإنجاز إحلال مركز الرعاية الصحية الأولية بكلباء في الشارقة، والذي سيسلم بنـــهاية 2018، فضلاً عن إنشاء وإنجاز مركز الرعاية الصحية الأولية في رأس الخيمة وسيــسلم الربـــع الأول 2019، وأن وزارة تــطوير البنية التحتية اعتمدت 76 مشروعاً للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية ومشاريع الصيانة والإضافات، ضمن برنامجها الاستثماري للخطة الخمسية المقبلة 2021.

وأفادت مديرة المنطقة الشرقية في الوزارة أن مشروع إنشاء وإنجاز مركز طب الأسنان في مدينة خورفكان بالشارقة، تتكون أعماله من 14 عيادة أسنان عادية، وواحدة لأصحاب الهمم، وصيدلية، ومختبرين، وغرفة أشعة، وورشة تصنيع الأسنان، وغرفة تعقيم، فضلاً عن المباني الخدمية والأعمال الخارجية للمبنى ومواقف السيارات.