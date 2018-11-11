إبراهيم كلداري رئيساً للمجلس العربي لاختصاص الجلدية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

انتخب المجلس العربي لاختصاص الأمراض الجلدية التابع لجامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في الإمارات رئيساً للمجلس ووزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور عبد الوهاب الفوزان نائباً للرئيس والدكتور جمال الدويب مقرر اللجنة التنفيذية والدكتور بكري الأقرع مقرر لجنة الامتحانات والدكتورة زينة مطنوس مقرراً للجنة التجميل والدكتور خليل الحمدي مقرراً للجنة التوصيف والتدريب والدكتور رياض مشعل عضو لجنة امتحانات البورد العربي والدكتور كمال الشخرا عضو لجنة امتحان التجميل.

كما تم انتخاب رئيس اختصاص الجلدية في وزارة الصحة الأردنية رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى البشير الدكتور أمين المعايطة عضواً في لجنة امتحانات البورد العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في العاصمة الأردنية عمّان بحضور ممثلين عن الدول العربية والذي تم خلاله إعادة تشكيل لجان المجلس العلمية المختلفة (لجنة البورد العربي، لجنة التدريب والتوصيف، ولجنة التجميل).

وناقش المجلس خلال الاجتماع سبل الارتقاء باختصاص الجلدية في الوطن العربي.