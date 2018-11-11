حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ سلطان بن ناصر النعيمي؛ بمناسبة زفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن راشد بن حميد النعيمي، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

حضر الحفل إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

كما حضر الحفل، الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والحضور، التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي الكرام والعروسين وذويهم بهذه المناسبة، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة. وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين.