«كهرباء دبي» ترسي عقد مشروع إنشاء خزانين للمياه في منطقة النخالي

المصدر: دبي- البيان

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد مشروع إنشاء خزانين للمياه في منطقة النخالي، بقدرة تخزينية تبلغ 120 مليون جالون من المياه المحلاة مع الأعمال المرافقة، بموجب عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 288 مليون درهم، وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 1010 ملايين جالون.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتلبية للنمو المتواصل للطلب على المياه والوفاء باحتياجات المشاريع العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة، تماشياً مع استراتيجية الهيئة لتأمين احتياطي تخزيني من المياه وتعزيز شبكات نقل وتوزيع المياه ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي.

ويتضمن المشروع بناء خزانين مستطيلين من الخرسانة المسلحة بسعة 60 مليون جالون لكل منهما في منطقة النخالي في دبي. ويتوقع أن يسير المشروع حسب البرنامج المخطط له مسبقاً، والانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء وتشغيل الخزانين خلال 24 شهراً، حيث سترتفع السعة التخزينية الإجمالية للهيئة إلى 1010 ملايين جالون مقارنة بالسعة الحالية وهي 830 مليون جالون، والتي يتوقع أن ترتفع إلى 890 مليون جالون، بعد دخول المرحلة الثالثة من خزان اللسيلي، بسعة 60 مليون جالون، الخدمة بعد 24 شهراً.