«صحة» تنال آيزو إدارة الجودة الشاملة للعام العاشر على التوالي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في الحصول على إعادة المنح لشهادة المواصفة العالمية الآيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة الشاملة لمدة ثلاث سنوات أخرى، حيث أعيد منح الشركة شهادة الاعتماد من قبل مؤسسة المعايير الألمانية، وبهذا تحافظ الشركة على الاعتماد للسنة العاشرة على التوالي بدون وجود أي حالات عدم مطابقة. وأشاد المدققون بالممارسات المعمول بها في الشركة واعتبارها نموذجاً يحتذى في أعلى مستويات التطبيق التي تعمل على تحسين الأداء بشكل مستمر.

وأعرب راشد سيف القبيسي نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية عن اعتزاز الشركة بالحصول على الشهادة للمرة الرابعة، حيث اعتبر أن إعادة المنح تأكيد على التزام الشركة بتطبيق أفضل المعايير العالمية.