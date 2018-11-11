مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة تطلع على إجراءات أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، وفداً من مدرسة الشرطة الاتحادية في الشارقة، برئاسة الرائد الركن خليفة حمد العليلي، مدير فرع التدريب الميداني، والنقيب عبدالله يوسف الياسي، ضابط عمليات الأمن الداخلي، والملازم أول عدنان فرج الشامسي، مدير فرع أمن الإدارة والانضباط، وعدد من ضباط الصف المشرفين على مستودع السلاح والذخيرة، ومدربي المشاة والأسلحة بمدرسة الشرطة الاتحادية، وعدد من الضباط والأفراد من إدارة التدريب التخصصي في الأكاديمية، وذلك بهدف إجراء مقارنة مرجعية، والاطلاع على أحدث الإجراءات المتبعة في الأكاديمية في نظم مستودعات السلاح وطرق تخزين معدات مكافحة الشغب.