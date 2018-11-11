3000 عرض في «متجر ديوا» منذ إطلاقه أغسطس الماضي

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي لـــ«البيان» أن عدد استخدام العروض في «متجر ديوا» بلغ 3000 عرض منذ إطلاق المتجر في أغسطس الماضي عبر تطبيقها الذكي، ويتميز المتجر بتقديم العديد من العروض والخصومات الحصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع 30 شركة من القطاعين الحكومي والخاص في المرحلة الأولى، وتعمل الهيئة على إطلاق المرحلة الثانية، حيث سيتم إضافة المزيد من الشركات لتوفير قيمة مضافة أكبر لمتعامليها.

وأبدت أكثر من 100 شركة رغبتها في المشاركة، وذلك في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم عبر إتاحة المزيد من الخيارات السهلة، والسريعة لهم. بما يساهم في جعل تجربة الحياة في دبي التجربة الأفضل عالمياً.

وأطلقت الهيئة «متجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي تجسيداً للتوجهات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات إلى أعلى المستويات من أجل إسعاد الناس، وفي إطار حرصها على تعزيز سعادة متعامليها وتوفير خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم، حيث توفر الخاصية الجديدة عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في دولة الإمارات.

وتشمل العروض التي يوفرها المتجر خصومات على باقات الاتصال والإنترنت، وخدمات المصارف والتأمين، وأنظمة البيوت الذكية، وخدمات الصيانة، وخدمات الشركات الاستشارية، وشركات نقل الأثاث، وغيرها الكثير.

تعزيز السعادة

وتؤدي الهيئة دورها كمؤسسة حكومية تساهم في تعزيز نمط حياة أكثر سعادة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقـــصد المفضل للزائرين.

وتحرص الهيئة على طرح وتطوير مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تساهم في توفير تجربة متفردة لجميع متعامليها من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهل حــــياتهم وتساهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكـــثر سعادة في العالم.

ويساهم «متجر ديوا» في تشجيع المتعاملين على استخدام تطبيق الهيئة الذكي وخدماتها الذكية، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وأحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية وهو خفض البصمة البيئية.

عروض وخصومات

وحرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على التعاقد والاتفاق مع كبريات الشركات لتوفير عروض وخصومات خاصة وحصرية لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا» مثل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، التي تقدم للمتعاملين عروضاً خاصة بخدمات الإنترنت مثل تخفيضات على منتجات إيلايف (eLife). إضافة إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) التي تقدم لمتعاملي الهيئة قسائم شرائية عند التسجيل والحصول على خدماتها عن طريق تطبيق الهيئة.

وبنك الإمارات دبي الوطني الذي يقدم خصومات خاصة للمتعاملين على أسعار الفائدة للقروض الشخصية والعديد من الخصومات والعروض الأخرى كالخدمات الاستشارية والهندسية، وخدمات النقل المحلي، وخدمات التخزين، والبيوت الذكية وغيرها العديد.

تواصل فعال

وتحرص الهيئة على ترسيخ التواصل الفعال مع المتعاملين، وتبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم انسجاماً مع رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وبادرت الهيئة بتطوير «متجر ديوا» عقب استطلاع آراء وملاحظات المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع بشكل عام، للتعرف إلى مقترحاتهم .

يدعم تطبيق الهيئة الذكي أشهر المنصات العالمية مثل آي.أو.أس (IOS)، وآندرويد (Android)، ويمنح المتعاملين تجربة سلسة وموحدة ومبتكرة في تقديم الخدمات

. ولا تقتصر خدمات الهيئة الذكية على التطبيق فقط بل تتوافر كذلك عبر تقنيات إنترنت الأشياء كأنظمة أجهزة سامسونج للترفيه المنزلي، وساعات سامسونج جير الذكية، وساعات آبل الذكية. كما تقدم الهيئة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae ) الذي يتوافق مع مختلف الأجهزة والهواتف الذكية.