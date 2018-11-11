«سيال الشرق الأوسط» ينطلق في أبوظبي ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، تنطلق في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة التاسعة من معرض «سيال الشرق الأوسط» الحدث المتخصص والأسرع نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويشهد المعرض في نسخته التاسعة توسعاً لافتاً في الحضور والمشاركة، حيث من المتوقع حضور ومشاركة أكثر من ألف شركة عارضة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات، وأجنحة وطنية لأكثر من 30 دولة، إضافة إلى استقطاب أكثر من 20 ألف زائر وخبير في مجال الأغذية من أكثر من 50 دولة حول العالم.