طحنون بن محمد يحضر أفراح بن ركاض في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ركاض بن سالم بن ركاض العامري بمناسبة زفاف نجله نهيان إلى كريمة سالم بن محمد بن ركاض العامري.وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً له حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر حفل الاستقبال، إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

كما حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.