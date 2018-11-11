مناقشة آلية تفعيل محكمة رأس الخيمة المالية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، برئيس وقضاة محكمة رأس الخيمة المالية؛ لوضع آليات وأطر العمل اللازمة لتفعيل المحكمة.

وقال الخاطري: إن المحكمة المالية تطرق العالمية من ثلاثة أوجه، الأول هو قدرة أي مختصمين في مجال اختصاص المحكمة على المثول إليها اختيارياً من أي مكان في العالم، والثاني هو جهود الوساطة القضائية للتسوية الودية بين المختصمين قبل صدور الحكم الذي يعلمانه مقدماً وقبل صدوره، والوجه الثالث هو قطعية أحكام المحكمة المالية وعدم جواز الطعن عليها.

وأضاف المستشار الخاطري أن تشكيل محكمة رأس الخيمة المالية يعكس الحرص على إنجاح هذا التطبيق الابتكاري الريادي غير المسبوق عالمياً.