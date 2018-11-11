«الداخلية» تطلع على العمل الجنائي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور المقدم فهد الحداد مدير المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، أعضاء لجنة منظومة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، برئاسة العميد أحمد السركال رئيس لجنة منظومة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وحضور عدد من ضباط وخبراء المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة.

حيث تم خلال اللقاء، إجراء جولة تفتيشية في جميع الوحدات الفنية بالمختبر الجنائي، للإطلاع على آليات سير العمل الجنائي ومتطلباته خلال المرحلة الحالية ومقارنتها مع مستهدفاته المستقبلية، واستعراض الأجهزة والأدوات التقنية المستخدمة في مجال عمل كشف الأدلة الجنائية، كما تم عقد الاجتماع التنسيقي الرابع على مستوى القيادات.

وتم خلاله مناقشة آليات دعم وتعزيز التعاون في مجال تطوير عمل كادر المختبر الجنائي، ومناقشة التقنيات المستخدمة في مهام عمل الكشف الجنائي، وطرح وتقديم أفضل المقترحات الإبداعية والابتكارية التي تحقق الوصول إلى أفضل درجات التميز في منظومة عمل كشف الأدلة الجنائية.

في ختام الزيارة، وجه العميد عبدالله الحديدي، الشكر والثناء إلى الوفد الزائر، مثمناً هذه الزيارة التي تهدف إلى تعميق الرؤى المستقبلية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق سرعة الاستجابة عند تقصي الحقائق وجمع الأدلة الجنائية، مشيداً بجهود لجنة منظومة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، في تطوير عمل الكشف والبحث الجنائي في مختلف قيادات الدولة، الأمر الذي يسهم في فرض سلطة القانون ويعزز الأمن والأمان.

ومن جانبه، أشاد العميد أحمد السركال، بجهود شرطة رأس الخيمة، في بذل كل الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية إلى الجمهور، فضلاً عن سعيها المستمر إلى تعزيز نسبة الشعور بالأمن والأمان، مثمناً أداء عمل المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة بتميز وكفاءة وإتقان.