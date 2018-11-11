توظيف 1000 مواطن بمنطقة الظفرة في إطار «غداً 21»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)؛ أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تسريع التوطين في منطقة الظفرة من خلال توظيف ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل من أبناء المنطقة خلال ثلاثة أشهر، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وقع المذكرة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال حفل نُظِّم أخيراً من قبل لجنة فرص العمل التابعة للمجلس التنفيذي وذلك في مكتب أبوظبي التنفيذي بحضور كبار المسؤولين لدى الجانبين.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص ملف التوطين، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والبرامج لتسريع التوطين والتوظيف المباشر، وتمكين المواطنين في الوظائف واستدامتها وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي بكفاءة واقتدار.

وأشار معاليه إلى أن تطوير الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص هو خيار استراتيجي تنتهجه الوزارة وذلك تجسيداً لمبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة التوطين.

وقال: «إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في إطار وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتعزيز التوطين في منطقة الظفرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو ما يسهم في الوصول إلى مستهدفات التوطين ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ودعم جهود لجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي».

وأكد معاليه حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة لا سيَّما من خلال استثمار برامج وخدمات التوطين التي تقدمها الوزارة في رفد المؤسسات العاملة في منطقة الظفرة بالمواطنين والمواطنات وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية، فضلاً عن العمل على استقطاب الباحثين عن العمل للمشاركة في أيام مفتوحة للتوظيف وتنفيذ البرامج التدريبية لرفع الكفاءات والقدرات لدى المرشحين المختارين للتعيين لدى هذه المؤسسات.

تثمين

من جهته، ثمن سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عالياً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتوفير ألف فرصة عمل للمواطنين من أبناء منطقة الظفرة في مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، وبالتالي تعزيز دورهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في البلاد وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) الرامي لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في أبوظبي.

وقال «نحن سعداء وفخورون بالمشاركة في هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لتسريع وتيرة توفير الوظائف لأبناء المنطقة، وسوف نعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهات حكومية أخرى، على تنفيذ مبادرات وبرامج مماثلة في كل من أبوظبي والعين».

وأشار إلى أن الدائرة ستواصل العمل والتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتأهيل وإعداد وجذب ورعاية المواهب الإماراتية الشابة، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لاستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات وتجهيزهم بالإمكانات والمهارات اللازمة ليكونوا لاعبين فاعلين في سوق العمل.

وأكد أن هذه الجهود من شأنها المساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة على صعيد توطين الوظائف في مختلف القطاعات وتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بالتوطين وتعزيز مسيرة الازدهار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودولة الإمارات ككل.

يذكر أنه في إطار مسار التوظيف ضمن محور تنمية المجتمع من برنامج «غداً 21» وضعت حكومة أبوظبي منظومة مستدامة لفرص العمل تهدف إلى خلق فرص وظيفية وتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، ومعالجة التحديات القائمة عبر تفعيل خطط الإحلال الوظيفي وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يساعد في تحقيق مستهدفات التوطين.

وتواصل الحكومة جهودها الرامية لتوفير برامج التدريب المناسبة لتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة وتأهيلهم للوظائف المتوفرة، بما يسهم في تسريع وتيرة توفير الوظائف للمواهب الإماراتية الشابة في الجهات الحكومية والخاصة. ومن المقرر أن يتم تنظيم أيامٍ مفتوحة للتوظيف قريباً في منطقة الظفرة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل لدى المؤسسات وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية.