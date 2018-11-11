«الإمارات للتنمية الاجتماعية» برأس الخيمة تفتح باب الانتساب لعضويتها مجاناً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن استهداف 1000 عضوية جديدة مع فتح باب الانتساب لعضوية جمعيتها العمومية مجاناً خلال 2018، أمام أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية، لأول مرة انطلاقاً من مسؤوليتها لتشجيع العمل المجتمعي والتطوعي والاستفادة من الخبرات الخارجية لزيادة الأنشطة والمبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام جمعية الإمارات، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية للارتقاء بالعمل المجتمعي وتقديم الدعم والتمكين لفئات المجتمع في شتى المجالات، وتفعيل المشاركة الشبابية في دعم مسيرة التنمية وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة، وتعزيز الهوية والولاء والانتماء الوطني وإعداد رواد العمل الاجتماعي وتطوير قدراتهم لتعزيز مسيرة التنمية والتفاعل مع التحديات بتبني المبادرات المناسبة لها وتحقيق التكامل معها.

وأشار إلى أن العضوية تنقسم إلى العضو العامل والخاصة بالمواطنين والتي تتيح لهم الحق في انتخابات الجمعية والترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتقدم بطلبات الالتحاق عبر البريد الالكتروني أو الفرع الرئيسي للجمعية في منطقة الظيت بوسط الإمارة أو فرع منطقة الرمس بالمناطق الشمالية، وفق القوانين والتشريعات المنصوصة للترشح لمجلس إدارة جديد كل 4 أعوام، لافتاً إلى أن عدد المسجلين بلغ 107 عضويات منذ إطلاق المبادرة خلال الأيام الماضية. وأضاف: تشمل عضوية الانتساب والخاصة بالمقيمين في دولة الإمارات جميع الامتيازات التي تقدمها مرافق الجمعية، ما عدا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

امتيازات

وأشار إلى أن امتيازات العضوية تعطي الأولوية للأعضاء الجدد في المشاركة بالبرامج والأنشطة المختلفة من ورش العمل والمحاضرات والدبلومات المهنية، والمعسكرات الصيفية والأنشطة الرياضية، والرحلات الداخلية والخارجية، وإتاحة فرص التطوع، وتوفير حاضنات الأفكار المبتكرة، والحصول على استشارات اجتماعية مجانية عند استقدام الخبراء، والحصول على خصم 50% بالصالة الرياضية للنساء، و50% لاستخدام مرافق الجمعية من قاعات التدريب والمسرح، وإتاحة مساحة إعلامية أو إعلانية في مجلة «إشراقات اجتماعية» التي تصدرها الجمعية وتقديم مكافآت خاصة.