افتتاح مستشفى دائم لعلاج لاجئي الروهينغا في بنغلاديش

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير رئيس مجلس الشارقة للإعلام أمس، المستشفى الدائم، الذي أسسته منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير وبدعم من مؤسسة الشارقة للإعلام في مخيم كوتوبالونغ بمنطقة كوكس بازار- بنغلاديش لتقديم الرعاية الصحية والعلاج للاجئي الروهينغا في المخيم.

وبلغت كلفة إنشاء مبنى المستشفى 3 ملايين درهم مقدمة كاملة من مؤسسة الشارقة للإعلام جمعتها خلال حملات تبرع أطلقتها لدعم مشاريع الرعاية الصحية.

ويقدم المستشفى خدماته الطبية للاجئين داخل المخيم البالغ عدد سكانه نحو 140 ألف نسمة يشكل الأطفال دون السنة الخامسة منهم ما نسبته 19.4 في المائة، ويعمل المستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، ومن المتوقع أن يخدم في عامه الأول 7200 مستفيد. ويوفر المستشفى الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة في قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة وجناح طب الأطفال وجناح التوليد وجناح العزل ووحدة التغذية والمختبرات.

كما سيركز بشكل خاص على التغذية الصحية والرعاية الأولية للاجئين بما في ذلك الصحة الإنجابية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة للأمهات والأطفال، من خلال توفير خدمات التوليد الطارئة ورعاية المواليد الجدد وخدمات علاج العنف الجنسي بفريق طبي وإداري وتوعوي من منظمة أطباء بلا حدود إلى جانب الكادر المحلي من المواطنين البنغاليين ولاجئي الروهينغا.

وتفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والوفد المرافق له عقب الافتتاح أقسام المستشفى واستمع إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.