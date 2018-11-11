ورش توعية بضوابط ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت ورش عمل تثقيفية نظمتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة لطلبة الجامعات والكليات والمدارس الثانوية جهود التوعية والتثقيف القانوني بضوابط ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات من دون طيار (الدرونز).

ونظمت اللجنة ورشتي عمل في معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، وفي كلية التقنية - طالبات تناولت مخاطر الاستخدام السلبي غير القانوني لمثل هذه الرياضات الخفيفة ومدى الضرر الذي قد تسببه باستخدامها في أماكن وأوقات غير صحيحة وغير قانونية.

كما تم عرض الضبطية القضائية والعقوبات ومواد القانون الاتحادي بشأن الطيران المدني وأسس منح التصاريح واشتراطات السلامة العامة والوقاية من الآثار السلبية لمثل هذه الطائرات الخفيفة عند استخدامها بصور خاطئة.