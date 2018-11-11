بلدية مدينة أبوظبي تفوز بجائزة المدينة الذكية

المصدر: أبوظبي- البيان

أضافت بلدية مدينة أبوظبي نجمة جديدة إلى سجل إنجازاتها، حيث نالت «جائزة المدينة الذكية الأسرع نمواً لأفضل الممارسات الخاصة بالمدن الذكية في العالم»، والتي تمنحها شركة سيغ فوكس العالمية وتشارك فيها 52 دولة حول العالم.

من جانبه، أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن هذا الإنجاز المشرف يؤكد صوابية التخطيط والتنفيذ في مجال مشروع التحول الرقمي للخدمات، والارتقاء بالأداء العام لقطاعات البلدية، حيث جاءت هذه النجاحات ترجمة صادقة لرؤية وتوجيهات حكومة أبوظبي الحكيمة، وسعيها إلى تكريس فضاء رقمي خدمي يحقق تطلعات المجتمع ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويوفر أسباب الراحة والسعادة للمتعاملين والمجتمع.

وتسلّم الجائزة رسمياً ممثلاً عن بلدية مدينة أبوظبي المهندس سامي عبدالقادر الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية، وأحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية، وذلك خلال الحفل الكبير الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين .