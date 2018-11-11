شرطة دبي تناقش السلامة المرورية مع وفد سويدي

المصدر: دبي - البيان

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي مع وفد سويدي سبل تعزيز التعاون حول الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية، وكيفية جعل السيارات أكثر أماناً بإدخال التقنيات الحديثة التي تمنع أو تحد من الحوادث المرورية، والجهود المبذولة لجعل الوفيات الناتجة عن الحوادث تصل إلى أدنى مستوياتها، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة هينريك لاندرهولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة، والوفد المرافق له، وممثلون لعدد من شركات السيارات، والمؤسسات السويدية المعنية بالطرق وبرامج السلامة المرورية، إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وعقب ذلك زار السفير السويدي والوفد المرافق إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واستمع إلى شرح حول التطور الذي حققه المركز في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي وسير العمل والإجراءات.

من جانبه عبر السفير السويدي والوفد المرافق له عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة، وإتاحة الفرصة لهذا اللقاء بين الجانبين، بهدف مناقشة فرص التعاون والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية.

وفي ختام الزيارة، تبادل هينريك لاندرهولم، واللواء الزفين الدروع التذكارية، بمناسبة زيارة الوفد السويدي للقيادة العامة لشرطة دبي.