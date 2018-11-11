منتسبو «دبي للأمن الاقتصادي» ينضمّون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للأمن الاقتصادي، يتم بموجبها انضمام موظفيه إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد»، الذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد، وتمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وفيما وقّعها من مركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل بن سليطين المدير التنفيذي، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعمران الشامسي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، وأنس المطوع مدير إدارة العلاقات في مركز دبي للأمن الغذائي. وأهدى اللواء خليل المنصوري درعاً تذكارية لوفد مركز دبي للأمن الاقتصادي.