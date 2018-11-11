300 مليون درهم ميزانية مشروعات «نداء» العام الجاري

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضح منصـور جمعة بو عصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، أنه تم تغطية الإمارة بشبكة محطات بلغت 54 محطة، وأنه بنهاية 2018 ستصل إلى 100، وأن العام المقبل سيتم تغطية منطقتي اكسبو ومطار آل مكتوم والمنطقة الشرقية للإمارة بشكل كامل، لافتاً إلى أن ميزانية المؤسسة لمشروعات العام الجاري بلغت 300 مليون درهم، فيما وصلت نسبة التوطين لديهم 97%.

معايير عالمية

وقال إنهم يعملون على أن يكونوا الوجهة الأولى في تقديم خدمة اتصالات متخصصة، تتبنى معايير الجودة العالمية وتقدم خدمات آمنة ومتطورة، من خلال شبكتي الجيل الرابع و«تترا»، مبيناً أن ذلك يتطلب التوسع في شبكة التغطية بشكل كبير.

ولذلك فإن المؤسسة انتهت من المرحلة الأولى من خطتها بتوفير 43 محطة العام الماضي، فيما يوجد حالياً 54، ستصل إلى 100 محطة بنهاية 2018، وأن ذلك المجهود يعكس ضرورة إيجاد وتشغيل بنية تحتية متطورة للاتصالات، تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، ومواكبة أحدث ما تقدمه التقنية.

وأضاف إن «نداء»، عززت هذه الرؤية من خلال خدماتها المتطورة عبر تقديمها طيفاً واسعاً من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، فضلاً عن خدمات أخرى متاحة لمتعامليها من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وحزمة متقدمة من تطبيقات الاتصالات التي تتمتع بمزايا فريدة.

وأن وجود شبكة الجيل الرابع أتاحت سرعة معلوماتية مذهلة ومساحات كبيرة من سعة البيانات، ما انعكس إيجاباً على خدمات المؤسسات التي تستفيد من شبكة وخدمات «نداء» لافتاً إلى أن هناك استعدادات متسارعة لديهم لمواكبة تقنيات الجيل الخامس المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم العمل بأول جهاز يدعم هذه الشبكة في منتصف 2019.

وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة بأنه مع اقتراب انطلاق الحدث العالمي الأكبر «اكسبو 2020»، فإن «نداء» ستنتهي من تغطية منطقة اكسبو بالكامل العام المقبل، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم، وكافة المناطق الشرقية التابعة لإمارة دبي، مثل مدينة حتا وغيرها، وسيتم توفير تغطية مثالية للطرقات الداخلية والخارجية والمباني وكافة الجهات هناك.

مؤكداً أن العمل على منطقة اكسبو تحديداً سيتم الانتهاء منه قبل مدة كبيرة من انطلاق الحدث العالمي 2020 وأن هناك تواصلاً مستمراً مع المسؤولين عن اكسبو للتعرف على متطلباتهم أولاً بأول، وتلبيتها بالشكل اللائق حتى يظهر الحدث بالشكل المأمول منه، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم تغطية بعض المناطق البحرية بشبكة «تترا» بحسب الاحتياج مثل جزر العالم.

97 % توطيناً

وذكر أن نسبة التوطين في المؤسسة وصلت إلى 97%، وأن عدد موظفي المؤسسة بلغ 77 موظفاً، وأن الوظائف الفنية تم توطينها بنسبة 100 بالمئة، تشغل النساء منها 40%، مؤكداً أهمية العنصر البشري لديهم، وأنهم يولونه من التأهيل والتدريب اللائق ما ينعكس دوماً على تطور المؤسسة بشكل مستمر.

وأن الفريق الفني لديهم يتحلى بالمعرفة والقدرات العلمية المتخصصة التي تمكنه من تقديم ومتابعة وتطوير الخدمات على الوجه الأمثل، ويدعمه فريق إداري يتبنى أفضل الممارسات الإدارية، مبيناً كذلك أن رضا المتعاملين له أولوية كبيرة لديهم، حيث طرحت المؤسسة العديد من المبادرات الإدارية والفنية والتي تلتقي مع طموحات متعامليها جميعاً، كما أنها لم تأل جهداً في سبيل أن تكون شريكاً حقيقياً في أعمالهم.

تقنيات

وأكد أن المؤسسة جاهزة لتطبيق تقنيات شبكة الجيل الخامس، وخاصة أن مؤشرات العمل به بدأت بالظهور وأن المؤسسة تتميز بأن شبكة الجيل الرابع لديها تتمتع بقدرة على مواكبة الشبكات الجديدة من خلال بعض التعديلات الفنية البسيطة، ولذلك فهناك مواكبة حثيثة لأي تطور حاصل في هذا الشأن.

كما أن هناك دراسات مستفيضة تتم بشكل مستمر للوصول لأفضل تغطية خاصة في المناطق السكنية والمزدحمة فضلاً عن الطرقات الداخلية لمساعدة الجهات الأمنية على أداء مهامها بدقة عالية، كما أن هناك برامج لتحليل البيانات يتم توفيرها تساعد الشركاء، فضلاً عن أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة تقدمها المؤسسة لتفادي أي مشكلات فنية في أي مكان.

100 عميل

وشرح بو عصيبة أن مؤسسة «نداء» تخدم 100 جهة في دبي تمدها بأجهزة تهتم بالأمن والسلامة، مؤكداً أهمية شبكة الجيل الرابع التي توفر نوعية اتصال متميزة للشركاء الاستراتيجيين، وأن النهج الواضح والمستقبلي الذي تسعى إليه الإمارات في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضري والعمراني، مشيراً إلى أن التطور الكبير في هذا القطاع واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.

وأكد أن هناك حماية أمنية مطلقة لهذه البيانات من انتهاكها، وأن «نداء» دأبت منذ نشأتها على انتهاج أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وذلك لبلوغ أرقى المعايير في عالم الاتصالات، وخاصة أن هذه التكنولوجيات الحديثة تستخدم بيانات شاملة عن الإمارة مثل متابعة الحالة الأمنية عبر شاشات وكاميرات مراقبة للأشخاص.

ولفت بو عصيبة إلى أن «نداء» توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والباقات التي تخدم مختلف شرائح المتعاملين وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتشمل باقة الخدمة السنوية التي توفر خدمة غير محدودة الاستخدام لكل من خاصيتي التحدث الجماعي والرسائل النصية.

تطبيقات ذكية

وتطرق إلى الخدمات والتطبيقات الذكية التي أطلقتها المؤسسة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل «نوكيا» و«إشارة للاتصالات والحلول الأمنية» والتي تعمل بالتوافق مع شبكة «نداء» وتلعب دوراً محورياً في دعم جهود ومبادرات التحول الذكي لحكومة دبي، مثل تطبيق «مركز القيادة المتقدم» الذي يلبي احتياجات الوكالات والمؤسسات التي تعنى بالسلامة العامة والتي تواجه مسؤوليات متنامية، ويدعم هذا المركز عملية الانتقال للاستجابة لحالات الطوارئ القائمة على بيانات النطاق العريض بالاعتماد على الاتصالات الصوتية، فضلاً عن «نظام البلاغات الذكي» الذي يعمل بالتوافق مع شبكة «نداء» للجيل الرابع.

وبين أنه يوجد كذلك «نظام التوعية الآنية الذكي» وهو حل يضمن استجابة سريعة وفعالة للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة، ويمنح هذا النظام وكالات السلامة المهنية وفرق الاستجابة الأولى للطوارئ إمكان الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الأساسية والأدوات اللازمة، وتطبيق حل «السترة الذكية لفرق الاستجابة الأولى».

تترا

يعمل نظام «تترا» لتتبع المركبات على توفير معلومات آنية عن موقع المركبات وحركتها، وتتاح هذه المعلومات للمستخدمين الذين تتوافر لديهم تطبيقات متصفح الإنترنت ولذا فلا حاجة لتطبيقات إضافية للمتعاملين، ويدعم النظام بروتوكولات المواقع المتعددة وجميع المواد الخرائطية وكافة وحدات تترا اللاسلكية الرئيسة مع إمكانية تمركز مثبتة داخلياً.