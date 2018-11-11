«كهرباء الشارقة» تستبدل عدادات المياه في كلباء بأخرى ذكية

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة استبدال جميع عدادات المياه في مدينة كلباء بعدادات ذكية بالتعاون مع شركة ديهل الألمانية على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتحويل خدماتها إلى ذكية والحد من الإسراف في استهلاك المياه والكشف عن التسربات غير المرئية ومعالجتها.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال اجتماع عقده مع شركة ديهل الألمانية أن استراتيجية الهيئة لعام 2020 تتضمن التحول الذكي في الشبكات ومنظومة العدادات الذكية للكهرباء والمياه في كل مناطق إمارة الشارقة لتقديم الخدمات لأكثر من 450 ألف مشترك وربطها بنظام القراءة عن بعد بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين.