شرطة أبوظبي تنفذ 114 طلعة جوية في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، 114 طلعة جوية، خلال شهر أكتوبر الماضي في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وتضمنت الطلعات الجوية 45 طلعة خاصة بالمهام الشرطية، و43 تدريبية، ونفذت 5 طلعات إسعاف جوي، و21 للمهام الأخرى.

وأوضح العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الإدارة نفذت عدة مبادرات انسجاماً مع عام زايد 2018، كما عقدت عدة دورات، تمثلت في دورة طيران العدادات التأسيسية تخرج منها 2 من الطيارين، ودورة الطيران التشبيهي على المروحية من نوع AW139 اجتازها 8 طيارين، ودورة الطيران التشبيهي على الهليكوبتر AB412 لـ11 طياراً، ودورة ملاح جوي استفاد منها 3 من ملاحيها الجويين.

وأكد أن أسطول مروحيات شرطة أبوظبي مجهز بأحدث المعدات الطبية المتطورة، والكادر البشري على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية، من أجل تقديم خدمات مجتمعية وإنسانية متميزة تتمثل في سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات في زمن قياسي في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، سواء في البر أو البحر، لإنقاذ الأرواح ونقل الحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية إلى المستشفيات التخصصية لتلقي العلاج اللازم.