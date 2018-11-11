جامعة أبوظبي ضمن الـ30 الأفضل عربياً

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً حيث صنفت ضمن «أسرع 10 جامعات تقدماً»، ودفع التصنيف الجديد جامعة أبوظبي إلى مصاف أفضل 17% من جامعات المنطقة لتكون ضمن أفضل 30 جامعة عربية، وفقاً لتصنيف «كوكاريللي سيموند» للجامعات العربية للعام 2019، محتلة المركز السابع في المنطقة العربية من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليين، والمركز الثامن ضمن التصنيف في تعددية وتنوع الطلبة الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم.

ووصلت الجامعة إلى المرتبة 27 ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية، محققة تقدماً لخمسة مراكز من المرتبة 32 العام الماضي لتأتي ضمن الجامعات المتصدرة للقائمة التي ضمت 123 جامعة مصنفة، على الرغم من إدراج 15 جامعة جديدة للمنافسة في التصنيف هذا العام.

تصنيف

وقال الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تعتز الجامعة بصدارتها المتواصلة لقائمة أفضل الجامعات وفقاً لهذا التصنيف العالمي المرموق والتي تترجم رؤية جامعة أبوظبي التي جعلت من التميّز خياراً استراتيجياً لها لمواصلة التميز في قطاع التعليم العالي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات القائمة على تعزيز دور مختلف المؤسسات في الدولة لتتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات».

مراتب متقدمة

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى تصنيفها العام، فقد حصدت جامعة أبوظبي مراتب متقدمة في عدد من مؤشرات الأداء بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس الدوليين من حملة درجة الدكتوراه، وأعضاء الهيئة التدريسية الدوليين وكذلك تعددية وتنوع الطلبة الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس ما تتمتع به الجامعة من كفاءات تدريسية أكاديمية والجهود المبذولة لتعزيز تعددية وتنوع الطلبة، كما أظهر التصنيف مواصلة جامعة أبوظبي تقدمها نحو المراتب الأولى في مؤشري «مخرجات البحث» و«سمعة صاحب العمل».

وأكد الدكتور وقار أحمد استراتيجية جامعة أبوظبي في إيلاء جل اهتمامها ورعايتها للطالب والذي يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث تحرص الجامعة على تلبية خططها التطويرية لاحتياجات الطلبة، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يؤكد بكل وضوح جودة البرامج التعليمية التي تقدمها جامعة أبوظبي.