شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة توعوية عن السكري وأضرار التدخين

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية حول مرض السكري وأضرار ومخاطر التدخين في مبنى إدارة ترخيص السائقين والآليات في الظفرة، بالتعاون والتنسيق مع مستشفى ميد كلينك الظفرة.

وأكد العقيد ناصر بن يروان النيادي، نائب مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات بمنطقة الظفرة في مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية (الجهة المنفذة) حرص الإدارة على تنظيم المبادرات الهادفة ونشر الوعي الصحي بين العاملين والمتعاملين، لتعزيز السعادة والإيجابية.

وتضمنت المبادرة محاضرة تثقيفية ألقاها الدكتور ديفيد أبـــو سعده، اختصاصي أمراض القلب والأوعيـــة الدموية بمستشفى ميد كلينك، ركز خلالها على نشر الثقافة الصـــحية والتعريف بمرض السكري .