«الإمارات للسياسات» يوقع 5 مذكرات تعاون مع مراكز فكر محلية وعالمية

المصدر: أبوظبي - وام

وقع «مركز الإمارات للسياسات» مذكرات تعاون مع خمسة مراكز فكرية ومؤسسات تعليمية من خارج الدولة وداخلها ضمت مجموعة الأزمات الدولية ومؤسسة أوبزرفر للبحوث في الهند ومؤسسة «نيو فورس أفريكا» ومركز بحوث دبلوماسية التواصل بين الشعوب التابع لجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية وجامعة السوربون أبوظبي.

وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات بهذه المناسبة إن توقيع مذكرات التعاون - الذي تم خلال حفل أقيم مساء أمس بقصر الإمارات - يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على مراكز الفكر العالمية المرموقة وتنص على إقامات شراكة بين المركز وكل من المراكز الخمسة وتشمل تعزيز الجهود المشتركة في دراسة القضايا الأمنية والسياسية، الإقليمية والدولية، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية وغيرها من مجالات التعاون.

وأضافت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن المركز يحقق في كل عام نجاحات جديدة وتتوسع قائمة شركائه والمهتمين بمخرجاته وأنشطته. حضر حفل التوقيع روبرت مالي الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية والدكتور سمير ساران رئيس مؤسسة أوبزرفر للبحوث الهندية وأداما جاي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نيو فورس أفريكا» والدكتورة سونيا لي المديرة العامة لمركز بحوث دبلوماسية التواصل بين الشعوب والبروفيسور إيريك فواش مدير جامعة السوربون أبوظبي.