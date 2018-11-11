شرطة عجمان تنظم محاضرة حول سلامة المشاة في «حميد الخيرية»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان محاضرة توعوية إرشادية للموظفين بمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ألقت خلالها المساعد أول علياء أحمد المري بالشرح التفصيلي كيفية تجنب المشاة لحوادث الدهس في الطرقات، ومنها السير على الرصيف، والنظر في كل الاتجاهات قبل العبور.

إضافة إلى العبور في الأماكن المحـددة والانتباه للمركبات بمختلف أنواعها (السيارات، الشاحنات، الدراجات النارية)، والتأكد من خلو الشارع التام من العبور والمارة، والالتزام بالتوقف والتريث عند خطوط عبور المشاة مراعاة لحقوق المشاة، مؤكدة أن سلامة المشاة هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع للمحافظة على سلامة وأرواح المشاة من الحوادث المرورية التي قد تؤدي إلى الوفاة أو عاهات مستديمة لا قدر الله.