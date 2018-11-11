مبادرة لتشجيع القراءة بين صفوف الطلبة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مدرسة الكمال الأميركية الدولية في الشارقة مبادرة حملت شعار «هيا نقرأ»، بهدف تعزيز حب القراءة من الطفولة حتى الكبر.

واستلهم قسم رياض الأطفال مبادرة (هيا نقرأ) من رؤية القيادة الرشيدة في أهمية القراءة كونها تعتبر وسيلة تواصل رئيسة للتعلم والتعرف على الثقافات والعلوم، كما أنها مصدر رئيس للنمو اللغوي للفرد، ومصدر لنمو شخصيته، والتعلم من خبرات وتجارب الآخرين، حيث تفاعل قسم رياض الأطفال في المدرسة مع المبادرة بإطلاق مسابقتين (الشاعر الصغير) و(المؤلف الصغير) لطلاب الروضة الأولى والثانية، حيث سيتم توزيع جوائز عبارة عن مجموعة قصص، تناسب أعمارهم على أفضل ثلاثة طلاب، إضافة إلى شهادات تقدير.

ونظمت المبادرة مشرفة القسم شيرين ملكاوي ورونزا ملكاوي.