مساعد وزير الخارجية يبحث التعاون مع بولندا

المصدر: وارسو - وام

التقى محمد شرف الهاشمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، أول من أمس، في وارسو ماتشي لانغ وكيل وزارة الخارجية البولندية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون التنموي والسياسة الآسيوية والأفريقية والشرق أوسطية.

حضر اللقاء الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا وأحمد عبد الله بورحيمة رئيس قسم الشؤون العربية والأوروبية والأميركية في إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية وبشيميسواف بوباك مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وماتشي فالكوفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية البولندية وروبرت روستيك سفير بولندا لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة لا سيما المجال الاقتصادي.

وأكد الهاشمي أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي البولندي الذي عقد، أول من أمس، في وارسو كان فريداً من نوعه ونجح بشكل كبير نتيجة للاهتمام الواسع الرسمي والخاص من قبل الجانبين الإماراتي والبولندي وهو ما يفتح الآفاق بشكل أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.