8 آلاف طالب يؤدون اختبار «إمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن نحو 8 آلاف طالب وطالبة أدوا اختبار الإمارات القياسي «إمسات» للعام الدراسي 2018 -2019 ضمن الدورة الثانية التي عقدت، أمس، في مراكز الاختبار التي حددتها الوزارة.

جدولة

وأوضحت الوزارة، أن عدداً محدوداً من الطلبة لم يتمكنوا من أداء الاختبار لأسباب تقنية، وبالنسبة للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار فسيتم إعادة جدولة الاختبار لتأديته فيما بعد وفقاً للمواعيد الجديدة، جاء ذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى أكثر من 13 ألف طالب الاختبار بنجاح خلال العام الدراسي الحالي، حيث عمدت الوزارة إلى بدء الاختبارات هذا العام بوقت مبكر كي يتسنى لبعض الطلبة إعادة الاختبار لتحسين نتائجهم.

تعميم

وكانت الوزارة قد عممت على المدارس الحكومية والخاصة التي تقدم كافة المناهج بالبدء بعمليات التسجيل في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات كأول مادتين، حتى يتمكن الطالب من استكمال التسجيل في بقية المواد، وفتحت نظام التسجيل منذ نوفمبر الجاري.