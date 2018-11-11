شرطة عجمان تشارك في مبادرة «الإمارات عاصمة الأمن والرخاء»

المصدر: عجمان - البيان

شارك فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بالقيادة العامة لشرطة عجمان في مبـادرة «الإمارات عاصمة الأمن والرخاء»، التي تنظمها مؤسسة الصناعة الأمنية في ممشى الخوانيج (الحديقة القرآنية) بدبي، بمشاركة عدد من موظفي مختلف الإدارات والأقسام بشرطة عجمان وفرق من مختلف الجهات بالدولة، وذلك لرفع علم الإمارات على دراجة الاتحاد ذات المقاعد السبعة لقطع مسافة 1971 كيلومتراً.

ويأتي ذلك دعماً لتوجه القيادة الرشيدة باعتماد عام 2018 عـام زايـد، واستناداً لمنهجية الاتصال والتواصل الخارجي التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة عجمان مع الشركاء، وإيماناً منها بأن العقل السليم في الجسم السليم، وتشجيعاً لموظفيها بجعل ثقافة الرياضة أسلوب حياة.