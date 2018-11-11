تحذير من الاستخدام الخاطئ للإشارات الرباعية أثناء الضباب

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من النتائج الخطرة المترتبة على الاستخدام الخاطئ للإشارات التحذيرية الأربع خلال سير المركبة أثناء الضباب، والذي يشكل خطراً على المركبات التي تكون في الخلف، بما يؤدي إلى تشتت ذهن السائق في المركبة الخلفية، بسبب عدم تمكن السائق من تحديد اتجاه سير المركبة التي أمامه، وما ينتج عن ذلك من حوادث خطرة.

وطالبت بعدم استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية إلا عند التوقف عند الكتف الأيمن من الطريق، أو في حال وقوع حوادث أو للتوقف الطارئ في نهر الطريق، أو وجود خطر محدق بهدف تنبيه سائقي المركبات الأخرى.

وأوضحت أن المخالفين لتلك التعليمات تطبق عليهم المادة رقم 104 من قواعد واجراءات الضبط المروري لسنة 2017 «السير في اوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية» ومخالفتها الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وتأتي في إطار الحرص على سلامتهم مرورياً.

وذكرت أن استخدام الإشارات التحذيرية الأربع، يجب أن يكون في حالة وجود خطر على نهر الطريق، مثل حادث أو جسم صلب، أو تعطل المركبة وبالتالي يمكن للسائق أن يستخدم تلك الإشارات، مع الحرص على الوقوف التام على الجانب الأيمن من كتف الطريق، حتى لا يربك السائقين الآخرين.

ودعت السائقين إلى ضرورة استخدام الأنوار خلال الضباب، موضحة أن السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار مخالفة لقانون السير والمرور، ومخالفتها الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية.

الجدير بالذكر أن التوعية ونشر التدابير الوقائية، يأتيان ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بما يعزز السلامة على الطرق وتعريف قائدي المركبات بالإجراءات الوقائية قبل تشكل الضباب.