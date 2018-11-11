آيزو المعلومات لـ«شؤون القصر» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت مؤسسة الرعاية الاجتماعيَّة وشؤون القصر على شهادة اعتماد نظام إدارة أمن المعلومات ISO/‏IEC 27001 لنجاحها في تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات المعترف به دولياً، والذي يتضمن مواصفة المعايير العالمية المثلى لإدارة أمن المعلومات، والذي يعد المعيار الدولي الفعَّال في الحفاظ على سلامة البيانات المالية للمتعاملين، وسريَّة معلوماتهم الشخصية، وحفظها وتوفيرها بشكل آمن.

وأكد راشد عتيق الهاملي مدير عام المؤسسة الحرص على تبنِّي أفضل الممارسات الإدارية وتسخير أحدث الأنظمة والتقنيات لخدمة المتعاملين وحماية سرية وسلامة بياناتهم الماليَّة والشَّخصيَّة، وقال: إن حصول المؤسسة على شهادة الآيزو ISO/‏IEC 27001 لنظام إدارة أمن المعلومات يثبت مدى التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة أمن المعلومات في جميع جوانب أنشطة المؤسسة وعملياتها، ويثبت مدى قوة نظام أمن المعلومات لدى المؤسسة.

وأضاف إن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة من التحسينات لنظم الإدارة ونظم المعلومات مما مكَّنها من تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، حيث تحرص المؤسسة على التحسين المستمر لأنظمة المؤسسة الإدارية والأنظمة المعلوماتية من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع ضمان الامتثال للمعايير الخاصة بأمن المعلومات الصادرة عن هيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وأضاف إن مؤسسة الرِّعاية الاجتماعيَّة وشؤون القصَّر استطاعت بنجاح تلبية جميع المتطلبات اللازمة لتحقيق الامتثال للمعايير المطلوبة للحصول على شهادة الاعتماد الدولية في مجال إدارة أمن المعلومات، والتي حصلت عليها بعد عملية مراجعة وتدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير «BSI» .