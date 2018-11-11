«غرفة تجارة عجمان» والجامعات الخاصة تناقشان خطة المشاركات الخارجية

المصدر: عجمان - البيان

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع الجامعات الخاصة في إمارة عجمان خطة العمل المستقبلية للمشاركات الخارجية في كبرى معارض التعليم الدولية خلال العام 2019 كما استعرض الحضور أهم مخرجات ونتائج المشاركات التي نُفذت للعام 2018، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد بمقر الغرفة.

ترأس الاجتماع إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وبحضور محمد المهيري رئيس قسم دعم الأعضاء في غرفة عجمان، ونبيل غيث المدير التنفيذي لشركة الحلول الذكية للتسويق.

وأشادت إيمان الشامسي بجهود الجامعات العاملة في الإمارة وحرصها على المشاركة في العديد من المعارض الدولية الأمر الذي يعزز من السمعة الطيبة التي يحظى بها قطاع التعليم في عجمان، وكذلك بحث فرص التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية وتفعيل الشراكة معها والتعرف على أحدث الوسائل والبرامج التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وأكدت أن القيادة الرشيدة في إمارة عجمان تولي القطاع التعليمي اهتماماً خاصاً انعكس على تطور البنية التحتية للقطاع بشكل عام، كما أوضحت أن غرفة عجمان تضع على عاتقها تعزيز تنافسية القطاع التعليمي في عجمان على المستويين المحلي والدولي من خلال تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب وزيادة المشاركات الدولية في مختلف المعارض الكبرى بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في عجمان.

واطلع الحضور على نتائج المشاركات الدولية التي نفذتها جامعات الإمارة تحت مظلة غرفة عجمان في معارض التعليم المختلفة «معرض الصين للتعليم، معرض البحرين الدولي للتدريب والتعليم، والمعرض الدولي لأفضل المدارس الداخلية في نيجيريا بالعاصمة أبوجا ومدينة لاغوس».