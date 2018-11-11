شرطة رأس الخيمة تشارك في ماراثون للمشي تزامناً مع اليوم العالمي للسكري

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بماراثون المشي، الذي نظمه مستشفى NMC الطبي بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة ومركز قباء لتحفيظ القرآن الكريم، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري جاء تحت شعار «نمشي معاً لحياة صحية»، بحضور مدير عام العمليات الشرطية والمقدم فهد عبدالله جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وعدد من الضباط، وذلك على كورنيش القواسم صباح أول أمس الجمعة.

وجاءت المبادرة بمشاركة من إدارة الإعلام والعلاقات العامة ممثلاً في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بنادي ضباط الشرطة وإدارة الموارد والخدمات المساندة وإدارة المهام الخاصة وقسمي الإسعاف والإنقاذ، والمرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية وموسيقى الشرطة وقسم الخدمات الطبية وفريق الشرطة النسائية.