الأمن التجاري يستحوذ على فعاليات «إنترسك دبي» في يناير

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض ومؤتمر حلول الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق «إنترسك» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط على نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة.

وأفادت شركة 6WResearch أن الأمن التجاري، الذي يشمل المراقبة بالفيديو، مراقبة الوصول، كشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من هذا الرقم، حيث تقدر قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليارات دولار عام 2024، مدعوماً بزيادة استثمارات البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة.

ومع بدء العد التنازلي للنسخة الحادية والعشرين لأبرز معرض تجاري في العالم لصناعة الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في دبي، يركز الموردون العالميون اهتمامهم بسوق الشرق الأوسط الذي يتوقع أن ينمو حجمه لأكثر من الضعف خلال السنوات الستة المقبلة.

من المقرر أن يشارك في معرض إنترسك 2019 الذي يقام في الفترة من 20 إلى 22 يناير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 1.300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم. يغطي حدث الأيام الثلاثة السنوي، والذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، سبعة أقسام هي الأمن التجاري؛ الحرائق والإنقاذ؛ الأمن البدني والمحيطي، السلامة والصحة؛ الأمن الداخلي والشرطة؛ أمن المعلومات والبيوت الذكية وأتمتة المباني.

يأتي المعرض مع تسجيل الطلب الإقليمي على هذه الحلول معدل نمو سنوي مركب نسبته 15٪ من عام 2018 إلى 2024. ويشير المحللون في شركة 6WResearch إلى أن سوق الشرق الأوسط للأمن التجاري والسيبراني، الحماية من الحرائق، حلول البيوت الذكية والطائرات من دون طيار بلغت قيمته 7 مليارات دولار.