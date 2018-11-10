توظيف 1000 مواطن بمنطقة الظفرة في إطار " غدا 21 "

المصدر: وام

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تسريع التوطين في منطقة الظفرة عبر توظيف 1000 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل من أبناء المنطقة خلال 3 أشهر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقع المذكرة، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال حفل نظمته مؤخراً لجنة فرص العمل التابعة للمجلس التنفيذي وذلك في مكتب أبوظبي التنفيذي بحضور كبار المسؤولين لدى الجانبين.

وأكد معالي الهاملي التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص ملف التوطين وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والبرامج لتسريع التوطين والتوظيف المباشر وتمكين المواطنين في الوظائف واستدامتها وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي بكفاءة واقتدار.

وأشار معاليه إلى أن تطوير الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص هو خيار استراتيجي تنتهجه الوزارة وذلك تجسيدا لمبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة التوطين.

وقال " إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في إطار وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتعزيز التوطين في منطقة الظفرة على المدى القصير والمتوسط والطويل وهو ما يسهم في الوصول إلى مستهدفات التوطين ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ودعم جهود لجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ".

وأكد معاليه حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة لا سيما من خلال استثمار برامج وخدمات التوطين التي تقدمها في رفد المؤسسات العاملة في منطقة الظفرة بالمواطنين والمواطنات وفقاً لاحتياجتها الوظيفية فضلاً عن العمل على استقطاب الباحثين عن العمل للمشاركة في أيام مفتوحة للتوظيف وتنفيذ البرامج التدريبية لرفع الكفاءات والقدرات لدى المرشحين المختارين للتعيين لدى هذه المؤسسات ".

من جهته، ثمن معالي سيف محمد الهاجري توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير فرص العمل للمواطنين في مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي وبالتالي تعزيز دورهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في البلاد وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) الرامي لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في أبوظبي ".

وقال " نحن سعداء وفخورون بالمشاركة في هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتسريع وتيرة توفير الوظائف لأبناء المنطقة، وسنعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهات حكومية أخرى، على تنفيذ مبادرات وبرامج مماثلة في كل من أبوظبي والعين ".

وأشار معاليه إلى أن الدائرة ستواصل العمل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتأهيل وإعداد وجذب ورعاية المواهب الإماراتية الشابة وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لاستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات وتجهيزهم بالإمكانات والمهارات اللازمة ليكونوا لاعبين فاعلين في سوق العمل.

وأكد أن من شأن هذه الجهود المساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة على صعيد توطين الوظائف في مختلف القطاعات وتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بالتوطين وتعزيز مسيرة الازدهار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودولة الإمارات ككل.

يشار إلى أنه في إطار مسار التوظيف ضمن محور تنمية المجتمع من برنامج " غداً 21 "، وضعت حكومة أبوظبي منظومة مستدامة لفرص العمل تهدف إلى خلق فرص وظيفية وتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات ومعالجة التحديات القائمة عبر تفعيل خطط الإحلال الوظيفي وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يساعد في تحقيق مستهدفات التوطين.

وتواصل الحكومة جهودها الرامية لتوفير برامج التدريب المناسبة لتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة وتأهيلهم للوظائف المتوفرة، بما يسهم في تسريع وتيرة توفير الوظائف للمواهب الإماراتية الشابة في الجهات الحكومية والخاصة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف قريباً في منطقة الظفرة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل لدى المؤسسات وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية.