وصول أول قطارات المترو الجديدة إلى دبي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وصول أول قطار من قطارات مترو دبي الجديدة، وتم نقله إلى مرآب مترو دبي في الراشدية، وستستمر الشركة المصنعة في توريد باقي القطارات على عدة دفعات، ومن المتوقع وصول آخر قطار في نهاية شهر أكتوبر 2019.

وقال الطاير: ستجري الهيئة الفحص التشغيلي التجريبي لأول قطار لمسار 2020 على الخط الأحمر لمترو دبي، حيث ستُجرى في المرحلة الأولى الاختبارات الثابتة "Static tests" لجميع الأنظمة التشغيلية في القطار، بعد ذلك يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي "الاختبارات الديناميكية"، وتتضمن إجراء اختبارات أداء الأنظمة أثناء حركة القطار، مثل أنظمة المحركات والمكابح، وأنظمة التحكم.

وأضاف: سيجري توريد 50 قطارا، منها 15 قطارا لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطارا لتحسين مستوى الخدمة لمترو دبي، وأجري عدد من التحسينات على التصميم الداخلي للقطارات الجديدة لتوفير راحة أكثر للركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية للعربات، حيث خصصت العربة الأخيرة للنساء والأطفال، وبقي جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية.

فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية "Transversal" في الدرجة الذهبية، وطولية "Longitudinal" في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، ويسهم هذا التوزيع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، بحيث تزيد سعة القطار من 643 راكبا إلى 696 راكبا، وتشمل التحسينات أيضاً تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، واستخدام شاشات العرض الرقمية الحديثة للإعلانات "VBSD"، إضافة إلى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة "LED" الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يُمكن استخدامها لوقوف الركاب، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات "Gangway"، كما روعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم، وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب، مشيراً إلى الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات، كما هو حاليا في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.