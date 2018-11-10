10 توصيات لأعمال شؤون البلديات بـ«استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

حيث أقرت اللجنة صياغة 10 توصيات تتناول أعمال ومهام واختصاصات الدائرة تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها.

كما بحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة الدائرة وبلديات إمارة الشارقة التسع، وهي بلدية الشارقة وبلدية الذيد وبلدية الحمرية وبلدية المدام وبلدية البطائح وبلدية مليحة وبلدية خورفكان وبلدية كلباء وبلدية دبا الحصن في الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة وحضره أحمد حسين بوكلاه وعبدالله سبيعان ونوره بن خليف الطنيجي ووحيده محمد عبد العزيز وعبد العزيز النعيمي، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة عشر توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة الدائرة، واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة، والتي عقدها بحضور سالم النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وثابت الطريفي مدير عام بلدية الشارقة ومديري بلديات إمارة الشارقة.

وأكدت اللجنة على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور الدائرة والبلديات في مواصلة الارتقاء بمختلف الخدمات التي تمس المواطن والمقيم، فضلاً عن صياغة توصيات من شأنها تنمية الثروة الزراعية والحيوانية.