نسائية «كهرباء دبي» تنظم يوماً صحياً مفتوحاً للموظفات

المصدر: دبي-البيان

في إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمسؤوليتها تجاه الموظفين، وحرص اللجنة النسائية في الهيئة على دعم الموظفات، بما يحقق راحتهنّ واستقرارهنّ النفسي ويحفزهنّ على إطلاق العنان لقدراتهنّ في ظل بيئة صحية ومتميزة، نظمت اللجنة النسائية في الهيئة يوماً صحياً مفتوحاً لموظفاتها للتوعية حول مرض سرطان الثدي، بالتعاون مع القافلة الوردية، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان».

وغيرها من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، إضافة إلى المشكلات الصحية المتعلقة بالتغذية السليمة والبشرة الصحية، بالتعاون مع إدارة الصحة والسلامة بالهيئة.

أقيمت الفعاليات في خيمة الابتكار بمقر الهيئة الرئيس، بحضور ومشاركة عدد كبير من موظفات الهيئة اللائي خضعن لفحوصات طبية شاملة، واستفدن من جلسات التوعية والنصائح المقدمة من الفرق الطبية المشاركة على مدار اليوم.

واختُتم اليوم بتحدٍ رياضيٍ بين الموظفات بما يؤكد أهمية الرياضة وأثرها المستدام في تعزيز الصحة البدنية والنفسية وزيادة الإيجابية ومفاهيم العمل بروح الفريق وغيرها من القيم ذات الصلة.

دعم

وقال سعید محمد الطایر، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي للھیئة إن الھیئة تحرص على دعم المبادرات المجتمعیة الخاصة بالموظفين والموظفات، والمشاركة في جميع الفعاليات، ومد جسور التواصل والتعاون مع الجھات المعنیة بهدف تحقيق السعادة. وقد لاقت الفعالية إقبالاً كبيراً من موظفات الهيئة اللاتي استفدن من الفحوصات المجانية وجلسات التوعية والإرشاد والمحاضرات التثقيفية.

لا سيما فيما يخص مرض سرطان الثدي، ومختلف الأمراض المزمنة الأخرى من باب اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد كل البعد عن مسبباتها، لننعم بالصحة والعافية، ونؤدي دورنا التنموي والإيجابي على أكمل وجه دون منغصات أو عوائق، بما يضمن بيئة عمل صحية ملؤها السعادة والإيجابية.

مناسبات

وتنظم اللجنة النسائية بالهيئة فعاليات اليوم الصحي المفتوح للموظفات بالتزامن مع العديد من المناسبات الصحية العالمية، مثل «شهر التوعية بسرطان الثدي» الموافق لشهر أكتوبر من كل عام في جميع بلدان العالم، و«اليوم العالمي للسكري» الذي يوافق 14 من نوفمبر كل عام، وأيضاً «اليوم العالمي للقلب» الموافق ليوم 28 من سبتمبر في كل عام.