272 ألف استفسار عن ترخيص المركبات بدبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 272 ألفاً و251 استفساراً تتعلق بترخيص المركبات خلال النصف الأول من العام الجاري، تعاملت مع 80% منها في وقت لم يتجاوز 20 ثانية.

وتصدر الاستفسار عن تجديد المركبة والمستندات المطلوبة لذلك قائمة الأعلى استعلاماً من قبل جمهور المتعاملين، تلاه مواقع الاستفسار عن مواقع الفحص الفني للمركبات وعن إمكانية قبول الفحص الفني للمركبة في إمارة أخرى وتسجيلها في إمارة دبي.

وقال أحمد محبوب مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة: إن الجزء الأكبر من الاستفسارات وردت عبر الرقم المجاني 8009090، حيث تلقى مركز الاتصال 215 ألف مكالمة تراوحت مدتها بين دقيقتين وثلاث دقائق، وجاء بعدها المحادثات الفورية بواقع 43 ألف محادثة، ومن ثم الاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني التي بواقع 15 ألف استفسار.

وأوضح محبوب أن الهيئة تعمل على مراجعة الزمن المستغرق للإجابة على استفسارات جمهور المتعاملين لتحقيق أعلى درجات إسعادهم من خلال الإجابة عليها بدقة وفي أسرع وقت ممكن، كما تقوم الهيئة لتحقيق ذلك بتدريب الموظفين من قبل المعنيين بإدارة ترخيص المركبات، ويقوم فريق الجودة بالتدقيق على مكالمات الموظفين لضمان توفير معلومات صحيحة للمتعاملين.

اختبار شهري

وأشار إلى أن الموظفين في خدمة العملاء يحصلون على الإجابات من برنامج يضم كافة المعلومات والخدمات يسمى (iDos)، حيث يتم تحديثه بشكل مستمر من قبل المعنيين بالخدمات، كما يقوم المشرفون بإجراء اختبار شهري للموظفين فيما يتعلق بالمعلومات عن الخدمات، فضلاً عن قيام فريق من مركز الاتصال بإجراء مكالمات المتسوق السري للتأكد من توفر معلومات صحيحة لدى الموظفين.

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى بشكل متواصل إلى تطبيق أفضل الممارسات التي تستند على أعلى درجات المعايير الدولية في مجال تقديم الخدمات المتميزة والمهمة التي تساعد على تلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق معدلات الرضا .

فيما بينهم خاصة من مرتادي مراكز خدمة العملاء بدبي، لاسيما أن الهيئة تستند على الآليات الموضوعة من قبل مركز نموذج دبي والذي من جهته يعمل على رفع جودة الخدمات وتحسينها في الجهات الحكومية كافة.