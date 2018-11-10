شرطة دبي تناقش خطط مكافحة المخدرات وتفعيل برامج التوعية

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي.

واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط.

وناقش اللواء عبدالله خليفة المري مع الحضور خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل برامج التوعية التثقيفية، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

واستمع اللواء عبدالله خليفة المري من العقيد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لشرح عن قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إضافة إلى الإحصائيات التي سجلتها الإدارة حول الكميات التي تم ضبطها والمتورطين فيها وجنسياتهم، والوسائل والمحاولات الجديدة التي يستحدثها المهربون لإخفاء المخدرات.

واطلع اللواء المري على الجانب الوقائي والتثقيفي الذي تقوم به الإدارة للتوعية بأضرار المخدرات، حيث نظمت خلال الربع الثالث من العام الجاري 9 محاضرات، و7 أنشطة رياضية ومعرضين استفاد منها 1378 مشاركاً ومشاهداً، بينما نظمت في الربع الثالث من العام الماضي 22 محاضرة و3 معارض وفعالية واحدة استفاد منها 4022 مشاركاً.