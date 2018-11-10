«محمد بن راشد للإسكان» تنظم دورات توعوية في «ديكوبيلد»

المصدر: دبي - البيان

يشهد معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018» الذي تنظمه «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» وتتواصل فعالياته في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة (الورقاء 4) بدبي، عدداً من الدورات التوعوية حول جملة قضايا مرتبطة بقطاع البناء والسكن الآمن.

ونظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أمس، محاضرة بعنوان «دورة العقود القانونية بين المالك والمقاول»، قدمها المحامي إبراهيم محمد الحوسني في تمام الساعة 6:30 مساءً. في حين تنظم المؤسسة اليوم دورة تدريبية بعنوان «خطوات اختيار المقاول» يقدمها المهندس طارق عبد الباقي الحمادي في تمام الساعة 4:45 عصراً.

وأكد هيثم الخاجة مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، اهتمام «ديكوبيلد» بالجانب التثقيفي والتوعوي في العديد من المجالات ذات الصلة بقطاع الإسكان والبناء والمنزل الحديث وفنون العمارة والديكور والأمن والسلامة والعقود والطاقة النظيفة وغيرها.

وذلك إلى جانب توفيره منصة تتيح للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية باقة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الخاصة ببناء المساكن بأفضل الأسعار والمزايا والحوافز.

مشيراً إلى أن المحاضرات والندوات التي حرصت المؤسسة على تنظيمها على مدار أيام المعرض بالتعاون مع عدد من الشركاء، من شأنها أن تساعد الساعين لبناء مشروعاتهم السكنية في الحصول على الإرشادات والنصائح التي تسهل عليهم اتخاذ القرارات السليمة لبناء المسكن الملائم واستخدام أفضل المواد وأجودها وبتكاليف مقبولة وبما يمكّنهم من تجاوز كافة الصعوبات التي قد تواجههم خلال مراحل البناء.

وشهد المعرض الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، تنظيم 6 دورات تدريبية وتوعوية في أول يومين، من بينها 4 دورات نظمتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمحورت حول مراحل تنفيذ المسكن والميزانية والكاريزما التسويقية لرائد الأعمال، في حين نظمت كل من بلدية دبي دورة بعنوان «أنظمة توفير الطاقة في المنازل» وبلدية الشارقة دورة بعنوان «تأثير الحرائق على الهياكل الإنشائية».