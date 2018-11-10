شرطة دبي تواصل حملة «نور لفحص العيون»

المصدر: دبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي حملتها الطبية «نور لفحص العيون» التي تستهدف كل موظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي.

وشركة «ريفولي»، مقدمة فحصاً مجانياً للموظفين حول مرض المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وقال النقيب الدكتور خالد الخياط أخصائي العيون، رئيس قسم العيادات الطبية في المركز الصحي لشرطة دبي، رئيس فريق الحملة:

إن الحملة انطلقت في الربع الأول من العام الجاري وتستمر حتى نهايته لتغطي كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الإمارة، موضحاً وصولها إلى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وتمكنهم من فحص 1139 موظفاً منذ انطلاقها وحتى الآن.

وأكد النقيب الخياط أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي يطلقها المركز بالتزامن مع «عام زايد»، وتعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس وطناً راسخاً متحد الأركان قوامه الإنسان، ونحن بدورنا نسير على خطاه ونستذكر مآثره بمبادرات إنسانية ومجتمعية تخلّد قيمه ومبادئه العظيمة.

برامج

بدورها، قالت الدكتورة فوزية الجسمي منسقة الحملة، إن الحملة تأتي أيضاً ضمن سلسلة البرامج والحملات الطبية والتوعية التي يقوم بها المركز تجاه منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض التي تصيب العيون، والتوعية بها، والكشف عنها في المراحل المبكرة، وتقديم العلاجات اللازمة لها وفقاً لما تقتضيه حالة كل مريض.